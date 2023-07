Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schützenfestbilanz/Brand in Mehrfamilienhaus/Brandmeldeanlage viermal ausgelöst

Iserlohn (ots)

Der Großteil der Besucher des Schützenfests auf der Alexanderhöhe feierte am Wochenende friedlich. Im Zuge des Schützenfestes kam es dennoch vereinzelt zu Auseinandersetzungen und Straftaten.

Eine junge Frau wurde am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:30 Uhr, durch einen unbekannten Mann sexuell belästigt. Der Unbekannte setzte sich auf dem Gelände zunächst neben sie auf eine Bank. Unvermittelt griff er ihr anschließend in den Intimbereich. Erst als die Geschädigte mehrfach deutlich machte, dass sie das nicht wolle, ließ der Mann von ihr ab. Die Geschädigte beschrieb den Mann wie folgt:

- Dunkle Hautfarbe - Rote Hose - Schwarz/blaues T-Shirt - Kappe

Die Polizei ermittelt wegen einer sexuellen Belästigung und bittet unter 02371/91990 um weitere Hinweise zum Täter.

Darüber hinaus kam es von Freitag bis Montagmorgen zu acht Körperverletzungsdelikten. In einem Fall sucht die Polizei nach Zeugen. Eine 26-Jährige wurde am Sonntagmorgen, gegen 02:25 Uhr, beim Verlassen des Geländes über den Fußweg in Richtung Alexanderstraße durch einen Unbekannten geschubst. Die Frau viel zu Boden und zog sich eine Verletzung am Kopf zu. Die Geschädigte, die nur bedingt ansprechbar war, kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der unbekannte Täter konnte nicht näher beschrieben werden. Hinweise nimmt die Polizei unter 02371/9199-0 entgegen.

Zudem wurden am gesamten Wochenende insgesamt acht Personen durch die Polizei in Gewahrsam genommen. Mehrheitlich kamen die zumeist stark alkoholisierten Personen einem zuvor erteilten Platzverweis nicht nach. (schl)

Am Samstagabend, gegen 20:45 Uhr, brannte es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Mendener Straße. Der Brand im Badezimmer einer Wohnung konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Brandursache ist noch unklar. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt. (schl)

Ein 39-jähriger Bewohner der kommunalen Unterbringungseinrichtung in der Bleichstraße hat in der Nacht von Sonntag auf Montag vier Mal den Brandmelder ausgelöst. Nach der vierten Auslösung um 03:20 Uhr wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Gegen den Mann wird wegen des Missbrauchs von Noturfeinrichtungen ermittelt. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell