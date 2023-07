POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2023

Altena (ots) - Zwischen 13:30 und 15:30 Uhr brannte in der Iserlohner Straße ein Renault Master. Durch die Feuerwehr konnte der Brand in der Folge gelöscht werden. Hinweise auf die Brandursache liegen aktuell noch nicht vor. Am Fahrzeug entstand ein hoher vierstelliger Sachschaden. (schl) An der Rosmarter Allee versuchten Unbekannte am frühen Montagmorgen, gegen ...

mehr