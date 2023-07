Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Werkstätte und Lagerraum eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen/-Sillenbuch (ots)

Unbekannte sind am Freitag (28.07.2023) oder Samstag (29.07.2023) in einen Lagerraum im Gewann Steingrube und eine Werkstatt an der Schockenriedstraße eingebrochen. Im Gewann Steingrube brachen die Täter zwischen 23.00 Uhr und 08.00 Uhr ein Holzgartentor auf und gelangten so auf das Gelände eines Kleintierzuchtvereins. Dort brachen sie zwei weitere Türen zu Lagerräumen auf und stahlen ein Schweißgerät und eine Motorsäge im Wert von mehreren Hundert Euro. An der Schockenriedstraße schlugen die Einbrecher zwischen 16.00 Uhr am Freitag und 21.00 Uhr am Samstag eine Fensterscheibe ein und stiegen hinein. Im Gebäude durchwühlten sie einen Pausenraum und ein Büro. Ob die Täter etwas erbeuteten, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

