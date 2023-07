Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gaststätten eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen/-Süd (ots)

Unbekannte sind am Samstag (29.07.2023) oder Sonntag (30.07.2023) in Gaststätten am Kafkaweg und der Eierstraße eingebrochen. Am Kafkaweg gelangten die Täter zwischen 21.30 Uhr und 09.00 Uhr auf unbekannte Weise in das Gebäude. Dort brachen sie zwei Türen auf und durchsuchten ein Büro und den Gastraum. Anschließend flüchteten sie ohne Beute. An der Eierstraße hebelten die Täter zwischen 01.30 Uhr und 12.15 Uhr ein Fenster auf und durchwühlten in der Gaststätte Schubladen und Schränke. Sie stahlen eine Kasse in der sich rund 200 Euro befanden. Ein Zeuge beobachtete gegen 02.45 Uhr einen verdächtigen Mann, der in Richtung Erwin-Schoettle-Platz rannte. Er soll etwa 170 bis 180 Zentimeter groß und zirka 25 bis 35 Jahre alt sein. Er hatte eine dunkle Hautfarbe, kurze dunkle Haare und trug eine Jeanshose sowie ein T-Shirt. Ob er mit der Tat in Verbindung steht, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

