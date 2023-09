Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Leutkirch im Allgäu

Streithähne schlagen und treten sich

Nach Beendigung der Veranstaltung ´Biergarten im Weinpavillon´ kam es am Sonntag um kurz nach Mitternacht auf der Wilhelmshöhe in Leutkirch im Allgäu zu einer Schlägerei mit insgesamt 4 Beteiligten Personen. Wie die Polizeibeamten des Polizeireviers Leutkirch bislang ermitteln konnten, befanden sich diese 4 Personen auf einer Biertischgarnitur, als es zum Streitgespräch zweier der bislang unbekannten Personen kam. Nachdem diese anfingen gegenseitig aufeinander einzuschlagen, bis einer der Beteiligten zu Boden ging, wollte ein 27-jähriger aus der Gruppe die Situation schlichten. Wohl damit unzufrieden nahm die vierte Person dieser Gruppierung einen Biertisch und warf diesen auf die im Clinch liegenden Personen. Dabei traf er den oben benannten Mann, welcher eigentlich versuchte zu schlichten, so dass dieser sich eine blutige Wunde an der Stirn zuzog. Im Anschluss traten und schlugen 2 Beteiligte auf die Person ein, welche zuvor zu Boden ging, bis weitere noch anwesende Gäste hinzukamen und die Auseinandersetzung beenden konnten. Die 3 Aggressoren flüchteten zum Teil mit Fahrrädern und zum Teil zu Fuß und sind somit den Polizeibeamten bislang unbekannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte bislang zu keinen weiteren Erkenntnissen. Der 27-jährige Mann musste sich zur Behandlung seiner Verletzung in eine Klinik begeben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter 07561 8488-3333 entgegen.

Argenbühl

Einbruch in Container auf Baustelle

Eine bislang unbekannte Täterschaft brach am Samstag gegen 23.32 Uhr in der Isnyer Straße auf einer Baustelle im Neubaugebiet in einen Container ein, um offensichtlich Arbeitsmaschinen zu entwenden. Durch eine aufmerksame Anwohnerin wurde mitgeteilt, dass diese an einem der dortigen Container verdächtige Geräusche höre, sowie den Schein zweier Taschenlampen sehen könne. Die herbeieilenden Beamten des Polizeireviers Wangen im Allgäu konnten vor Ort jedoch keine verdächtigen Personen mehr feststellen. Allerdings konnte festgestellt werden, dass ein zuvor mittels Vorhängeschloss gesicherter Baucontainer gewaltsam geöffnet wurde. Ein am Tatort aufgefundenes Brecheisen wurde durch die Beamten sichergestellt. Der Verantwortliche der Baustelle konnte bislang nicht zum Sachverhalt befragt werden. Der Baucontainer schien leergeräumt zu sein, so dass bislang davon ausgegangen wird, dass mehrere Werkzeuge beziehungsweise Arbeitsmaschinen entwendet wurden. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Wangen im Allgäu unter 07522 984-0 erbeten.

