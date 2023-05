Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Vermummter Mann versucht Briefkästen aufzubrechen und wird von Bundespolizei festgenommen - Gegen ihn lag ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Aachen vor

Bild-Infos

Download

Aachen - Herzogenrath (ots)

Die Bundespolizei hat am Sonntagmorgen einen 37-jährigen Deutschen in Herzogenrath festgenommen.

Die Beamten beobachteten ihn, wie er augenscheinlich versucht hatte, Briefkästen aufzubrechen. Dabei hatte er sich mit einem Schlauchschal vermummt gehabt. Als der 37-Jährige die Beamten erblickte, versuchte er noch fußläufig zu fliehen, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Bei seiner Durchsuchung fand man in einem Schulterholster noch einen schussbereiten Schreckschussrevolver und ein Einhandmesser auf. Zudem befand sich noch in einem mitgeführten Rucksack kleinere Mengen an Marihuana. Die Waffen und das Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt. Bei der Überprüfung der Personalien des Mannes wurde eine aktuelle Fahndung der Staatsanwaltschaft Aachen festgestellt. Man suchte ihn mit Untersuchungshaftbefehl wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der einschlägig Polizeibekannte wurde nach seiner Festnahme in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen verbracht. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl bestätigte. Im Anschluss verbrachte man ihn in die zuständige Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei Aachen führt zurzeit die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell