POL-BOR: Borken - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Pkw

Borken (ots)

Tatort: Borken, Johann-Walling-Straße;

Tatzeit: 30.10.2022, zwischen 14:30 Uhr und 16:40 Uhr;

Mutwillig haben Unbekannte am Sonntag in Borken ein geparktes Auto beschädigt. Das Fahrzeug hatte zwischen 14.30 Uhr und 16.40 Uhr auf einem Parkplatz an der Johann-Walling-Straße gestanden. Die Täter lösten einen der Frontscheibenwischer aus der Halterung. Dabei entstand auch eine Delle in der Motorhaube. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

