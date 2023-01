POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Alkoholisierter Pkw-Fahrer in Lemwerder

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen sind am Mittwoch, 25. Januar 2023, in eine Erdgeschosswohnung in Wardenburg eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit von 11:30 bis 19:30 Uhr hebelten Unbekannte ein Fenster einer Erdgeschosswohnung in der Hermann-Allmers-Straße auf. Die Wohnräume durchsuchten sie nach Wertgegenständen und nahmen unter ...

