Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Betrunken hinters Steuer gesetzt

Weil er sich alkoholisiert hinters Steuer seines Autos gesetzt und eine Runde durch Tettnang gedreht hat, muss sich ein 47-jähriger Mann nun strafrechtlich verantworten. Ein Zeuge war am Samstagabend gegen 19 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters auf den betrunkenen Mann aufmerksam geworden und wählte den Notruf, als dieser in seinen Pkw stieg und losfuhr. Polizisten trafen den betrunkenen 47-Jährigen kurze Zeit später an. Da eine Atemalkoholmessung einen Wert von knapp 3,5 Promille anzeigte, musste er die Beamten für eine Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Darüber hinaus musste er seinen Führerschein abgeben.

Kressbronn

Motorroller-Fahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Schwere Verletzungen hat sich am Sonntagmorgen ein 63-jähriger Vespa-Fahrer bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung der Argenstraße mit der Langenargener Straße zugezogen. Der Zweiradfahrer war auf der Argenstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts auf die Landesstraße abbiegen. Aufgrund der offenbar nicht angepassten Geschwindigkeit kam er in der Folge nach links von der Fahrbahn ab, prallte in die Leitplanke und kam im Grünstreifen zum Liegen. Ein Rettungsdienst brachte ihn aufgrund seiner nicht unerheblichen Verletzungen in eine Klinik. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. An der Unfallstelle war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Meckenbeuren

Einbruch

Unbekannte sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Halle in der Berger Halde eingebrochen. Die Täter schlugen ein Fenster ein und verschafften sich im Inneren gewaltsam Zutritt zu einem Büro. Dort durchsuchten und durchwühlten die Täter diverse Schränke und Schubladen, wobei sie offenbar auf der Suche nach Geld waren. Sie scheiterten beim Versuch einen Tresor zu öffnen und flüchteten mit zwei Sparschweinen für Trinkgeld und weiterem Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Bei ihrem Vorhaben richteten die Einbrecher darüber hinaus Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro an. Der Polizeiposten Meckenbeuren ermittelt in dieser Sache und bittet Personen, die insbesondere zwischen 22 Uhr und 9 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07542/9432-0 zu melden.

Langenargen

In Wohnung randaliert

Ein 29-jähriger Mann hat am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr mehrere Polizeistreifen auf den Plan gerufen. Passanten hatten gemeldet, dass der Mann in seiner Unterkunft in der Unteren Seestraße randaliere und das gesamte Gebäude demolieren würde. Der Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, ließ sich widerstandslos festnehmen. Weil er in der Wohnung offenbar mehrere Scheiben eingeschlagen, einen Briefkasten abgerissen und das Inventar zerstört hatte, droht ihm nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Der 29-Jährige wurde aufgrund seines aufgebrachten Gemütszustandes in eine Fachklinik gebracht.

Tettnang

Steinewerfer beschädigen Wohnhaus

Unbekannte haben am Sonntag zwischen 14 Uhr und 18 Uhr die Wohnzimmerverglasung eines Wohnhauses in der Seestraße offenbar mutwillig beschädigt. Mittels Steinwürfen richteten die Vandalen einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro an und suchten anschließend das Weite. Hinweise etwaiger Zeugen nehmen die Ermittler des Polizeireviers Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Tettnang

Betrunkener Radfahrer stürzt

Über 2,5 Promille zeigte der Atemalkoholtest bei einem 34-Jährigen an, der am Sonntag gegen 12.30 Uhr in der Straße "Wolfratz" mit seinem Rad gestürzt ist. Der Mann, der offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung alleinbeteiligt zu Fall gekommen war, trug keinen Helm und verletzte sich am Kopf. Zur weiteren medizinischen Versorgung und zur Abgabe einer Blutprobe wurde er in eine Klinik gebracht. Der 34-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Uhldingen-Mühlhofen

Radfahrer flüchtet nach Zusammenstoß - Zeugen gesucht

Nach einem Unfall am Samstag gegen 14 Uhr auf dem Radweg in der Seestraße ermittelt die Polizei Überlingen und bittet um Hinweise zum Verursacher. Ein unbekannter Radfahrer hatte auf dem stark frequentierten Weg offenbar gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden 59Jahre alten Radlers. Nach einem kurzen Gespräch setzte der Unfallverursacher seine Fahrt zügig in Richtung Meersburg fort. Die Begleiterin des 59-Jährigen nahm die Verfolgung auf und konnte den Flüchtigen stoppen und erneut zur Rede stellen. Sie hielt dabei dessen Fahrrad fest und stürzte zu Boden, als der Unfallverursacher erneut die Flucht ergriff. Während am Rad des 59-Jährigen durch den Unfall leichter Sachschaden entstand, zog sich die 57-jährige Frau beim Sturz leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Radfahrer wird als circa 60 bis 70 Jahre alt beschrieben und hatte einen grauen Vollbart. Er sprach englisch, trug eine lange blaue Hose, ein graublaues T-Shirt und einen Fahrradhelm. Unterwegs war er mit einem Herrenrad mit orangefarbenen Applikationen. Sachdienliche Hinweise nimmt nehmen die Beamten unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Uhldingen-Mühlhofen

Betrunken in den Gegenverkehr geraten

Der Reaktion eines 57-jährigen Mini-Fahrers ist es zu verdanken, dass ein Verkehrsunfall am Sonntag gegen 19.30 Uhr auf der Bundesstraße 31 eher glimpflich ausgegangen ist. Ein 66 Jahre alter Dacia-Fahrer war von Meersburg kommen in Richtung Überlingen unterwegs und kam mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung auf die Gegenfahrbahn, Der 57-Jährige erkannte die Gefahr glücklicherweise rechtzeitig, wich aus und konnte so einen drohenden Frontalzusammenstoß verhindern. Die Pkw touchierten sich mit den Außenspiegeln, wobei Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Der Unfallverursacher stoppte seinen Wagen auf dem Parkplatz "Wölfle" und wurde dort von Polizisten kontrolliert, die zwischenzeitlich verständigt wurden. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von etwa 2,5 Promille. Der 66-Jährige musste eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben und durfte seine Fahrt nicht fortsetzen. Auf ihn kommt ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu.

