Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Kißlegg

Auto beschädigt

Rund 2.000 Euro Sachschaden hat ein Vandale zwischen Samstagmittag und Sonntagvormittag an einem Mercedes angerichtet, der auf dem Parkplatz einer Brauerei in der Straße "Dürren" abgestellt war. Der Unbekannte schlug mit einem unbekannten Gegenstand mehrmals gegen den Wagen, sodass an diesem mehrere Beulen entstanden. Personen, die zwischen 12.30 Uhr und 10 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 an das Polizeirevier Wangen zu wenden.

Isny im Allgäu

Zwei Radler bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall, der sich am Sonntag gegen 13 Uhr zwischen Ratzenhofen und Weidach ereignet hat, wurden zwei Radfahrer leicht verletzt. Eine 59 Jahre alte Pedelec-Fahrerin war gemeinsam mit ihrem 62-jährigen Begleiter in Richtung Weidach unterwegs. Als der 62-jährige Vorausfahrende aufgrund eines entgegenkommenden Radlers scharf abbremste, konnte die Frau nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr mutmaßlich aufgrund des unzureichenden Abstandes auf. Beide kamen zu Fall und mussten zur weiteren ärztlichen Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Sachschaden fiel eher gering aus.

Argenbühl

Autofahrer nimmt Radfahrer die Vorfahrt - Unfall

Prellungen und Schürfwunden hat sich ein 64 Jahre alter Radfahrer zugezogen, als er am Sonntag gegen 14.30 Uhr mit einem Pkw zusammengestoßen ist. Der 43-jährige Autofahrer war von Gehren kommend unterwegs und nahm dem Radfahrer an der Einmündung zur K 8044 die Vorfahrt. Der auf der leicht abschüssigen Straße fahrende Radler konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, kollidierte mit dem Heck des Wagens und stürzte. Ein Rettungsdienst brachte den 64-Jährigen zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro beziffert.

Wangen

Elektronik ausgebaut und gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Auf die Elektronikteile eines Traktors hatten es Unbekannte zwischen Donnerstag, 24.8.23, und Sonntag, 03.9.23, abgesehen. Die Landwirtschaftliche Maschine, aus der die Bauteile ausgebaut wurden, stand auf einem Hof zwischen Niederwangen und Primisweiler, kurz vor der Brücke über die Autobahn. Die Polizei Wangen hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen und bittet unter Tel. 07522/984-0 um sachdienliche Hinweise. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Rotheidlen

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, bei dem sich am Sonntagabend gegen 19 Uhr ein 47-jähriger Motorradfahrer verletzt hat. Der Mann war auf der Bundesstraße 32 unterwegs und kam mit seiner Kawasaki nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Ein Rettungsdienst brachte den Fahrer zur Versorgung seiner mittelschweren Verletzungen in eine Klinik. An seiner Maschine entstand rund 2.000 Euro Sachschaden.

Isny im Allgäu

Einbrecher stehlen Sonnenbrillen

Mehrere hochwertige Sonnenbrillen haben Unbekannte am Montagmorgen aus einem Geschäft am Marktplatz gestohlen. Der oder die Diebe zerstörten gegen 4.30 Uhr eine Scheibe, stiegen in den Verkaufsraum ein und nahmen den bisherigen Ermittlungen zufolge etwa 10 bis 15 Sonnenbrille der Marke "Ray-Ban" mit. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist bislang nicht bekannt. Der Polizeiposten Isny hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. 07562/976550 entgegen.

Fronreute

Motorradfahrerin stürzt und kollidiert mit Gegenverkehr

Glücklicherweise eher glimpflich ausgegangen ist am Samstagabend ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 32 bei Fronreute. Eine 28-jährige Motorradfahrerin kam in einer Kurve zwischen Blitzenreute und Staig aufgrund einer Ölspur zu Fall und schleuderte in einen entgegenkommenden Wagen. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. An ihrer Maschine entstand rund 2.000 Euro Sachschaden, am Pkw beläuft sich dieser auf etwa 500 Euro. Die örtliche Freiwillige Feuerwehr Fronreute kümmerte sich um die Beseitigung der Ölspur. Der Verursacher der Ölspur ist derweil unbekannt.

Kißlegg

Falschfahrer - Zeugen gesucht

Nach einem gefährlichen Vorfall, der sich am Montagmorgen gegen 1.45 Uhr auf der Autobahn 96 zwischen Kißlegg und Wangen-Nord ereignet hat, sucht der Verkehrsdient Kißlegg nach Zeugen. Mehrere Personen hatten einen Falschfahrer gemeldet, der auf der entgegengesetzten Fahrspur in Richtung Memmingen unterwegs war. Mehrere in Richtung Lindau fahrende Verkehrsteilnehmer mussten stark abbremsen oder ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Eine umgehend ausgerückte Streife stoppte den Wagen an der Anschlussstelle Kißlegg und untersagte dem offensichtlich orientierungslosen 75-jährigen Fahrer die Weiterfahrt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen. Zeugen, die auf den Falschfahrer aufmerksam wurden und von diesem behindert oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07563/9099-0 bei der Polizei zu melden.

