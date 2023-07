Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugensuche nach Diebstahl eines E-Bikes

Saalfeld (ots)

Am gestrigen Tage wurde in Saalfeld in der Melanchthonstraße beim dortigen Einkaufsgeschäft gegen 14:15 Uhr ein E-Bike gestohlen. Ein 66-jähriger Radfahrer stellte sein grünes Pedelec der Marke KTM vor dem Eingangsbereich des Marktes ab und ging in den Laden. Als der Geschädigte nach wenigen Minuten zurückkam, war sein Fahrrad verschwunden. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder dem Verbleib des E-Bikes machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0194184 bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell