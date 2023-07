Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Besitzer von Rollstuhl gesucht

Sonneberg (ots)

Am Mittwoch den 26.07.2023 wurde ein herrenloser Rollstuhl neben er evangelischen Kirche in Sonneberg gemeldet. Er war auf der Rollstuhlrampe am Nebeneingang der Kirche abgestellt und stand dort zumindest seit Dienstagvormittag. Es handelt sich um einen schwarzen Rollstuhl der Marke Eurochair2 mit einem aufpumpbaren, medizinischen Sitzkissen. Informationen oder Angaben zur Herkunft des Rollstuhles nimmt die Polizei in Sonneberg entgegen.

