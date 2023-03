Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Unfall im Begegnungsverkehr; eine Person leicht verletzt

Mühlacker (ots)

Leicht verletzt worden ist am Mittwochmittag ein Pkw-Lenker auf der Bundesstraße 35 nachdem er mit einem Kleintransporter kollidierte.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 21-jähriger Fahrer eines Kleintransporters die Bundesstraße 35 in Richtung Illingen. Auf Höhe der Anschlussstelle Lienzingen beabsichtigte der Mann offenbar einen vor ihm in gleicher Richtung fahrenden Lastkraftwagen zu überholen. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden 45-jährigen Mitsubishifahrer. Beide Fahrzeuge streiften sich hierbei. Durch den Unfall wurde der Autofahrer leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 13.000 Euro.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell