POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - 15.000 Euro Schaden: Unbekannte stehlen Schmuck aus Fahrzeug von Logistikunternehmen

Pforzheim (ots) - Eingebrochen worden ist am späten Mittwochvormittag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Haidach. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen sind die bislang unbekannten Täter in der Zeit von 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr gewaltsam in eine Wohnung in der Tilsiter Straße eingedrungen. Im Inneren durchsuchten die Ganoven sämtliche Schränke ...

