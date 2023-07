Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Bad Lobenstein (ots)

Am Dienstag, gegen 03.00 Uhr, versuchten bisher unbekannte Täter in Lichtenbrunn einen Zigarettenautomaten aufzuhebeln. Durch eine hinzukommende Zeugin wurden die Täter offenbar gestört, sodass sie ohne Beute flüchteten. Am Automaten entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Weitere Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0192403 bei der PI Saale-Orla, Tel.: 03663 4310, zu melden.

