LPI-SLF: Diebstahl aus Baucontainer

Triptis/ Neustadt an der Orla (ots) - Unbekannte entwendeten in Triptis sowie in Neustadt an der Orla, jeweils in der Nacht von Samstag zu Sonntag, abgestellte Mopeds sodass nun Zeugen gesucht werden. Eine gelbe Simson wurde aus der Oststraße in Triptis gestohlen. Der Geschädigte hatte sein Moped unter einem Bretterverschlag unverschlossen abgestellt und den Verlust am Sonntagmorgen bemerkt. Und weiterhin kam es zum ...

mehr