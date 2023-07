LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Rudolstadt / Bad Blankenburg (ots) - Am zurückliegenden Wochenende kam es in zwei Fällen zu Einbrüchen in die Räumlichkeiten von Freiwilligen Feuerwehren. So drangen bislang Unbekannte in der Nacht von Freitag zu Samstag in Gebäude der FFW in der Dr.-Hermann-Ludewig-Ring in Rudolstadt ein. Mutmaßlich verschafften der/die Unbekannten sich Zutritt durch ein Fenster und durchsuchten dann mehrere Räume im Gebäude. ...

