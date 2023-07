Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrüche in Räumlichkeiten der Feuerwehr

Rudolstadt / Bad Blankenburg (ots)

Am zurückliegenden Wochenende kam es in zwei Fällen zu Einbrüchen in die Räumlichkeiten von Freiwilligen Feuerwehren. So drangen bislang Unbekannte in der Nacht von Freitag zu Samstag in Gebäude der FFW in der Dr.-Hermann-Ludewig-Ring in Rudolstadt ein. Mutmaßlich verschafften der/die Unbekannten sich Zutritt durch ein Fenster und durchsuchten dann mehrere Räume im Gebäude. Nach bisherigem Stand wurden geringe Mengen Bargeld entwendet. Eine Spurensuche und -sicherung erfolgte durch den Kriminaldauerdienst (KDD). In der gleichen Nacht suchten dann ebenfalls bislang Unbekannte auch die Freiwillige Feuerwehr in der Hermann-Petersilge-Straße in Bad Blankenburg auf. Nachdem auch in diesem Fall ein Zugang über ein Fenster erfolgte wurden ebenfalls mehrere Räume sowie ein auf dem Gelände befindlicher PKW durchsucht. Auch in diesem Fall kam der Kriminaldauerdienst zum Einsatz. Zu beiden Vorfällen werden Zeugen gesucht, die Angaben zu verdächtigen Personen bzw. Situationen in diesem Zusammenhang machen können. Hinweise nimmt der KDD unter 03672- 417 1464 bezüglich der Vorgangsnummern 0190218 (Einbruch Rudolstadt) bzw. 0190407 (Einbruch Bad Blankenburg) entgegen.

