Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl von zwei Mopeds: Zeugen gesucht

Triptis/ Neustadt an der Orla (ots)

Unbekannte entwendeten in Triptis sowie in Neustadt an der Orla, jeweils in der Nacht von Samstag zu Sonntag, abgestellte Mopeds sodass nun Zeugen gesucht werden. Eine gelbe Simson wurde aus der Oststraße in Triptis gestohlen. Der Geschädigte hatte sein Moped unter einem Bretterverschlag unverschlossen abgestellt und den Verlust am Sonntagmorgen bemerkt. Und weiterhin kam es zum ähnlich gelagerten Diebstahl Im Fischergrund in Neustadt an der Orla. Hier verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte Zutritt zu einer Stallanlage, brachen entsprechend ein und stahlen das darin befindliche, rote Kleinkraftrad. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Polizei in Schleiz unter den Vorgangsnummern 0190678 (Diebstahl Triptis) sowie 0190598 (Neustadt an der Orla) entgegen.

