Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendieb gestellt

Weimar (ots)

Just als Polizeibeamte am Dienstagnachmittgag in der Weimarer Altstadt auf Streife waren, versuchte ein Ladendieb in einem Drogeriemarkt sein Glück. Eben als er das Geschäft mit Getränken und Chips verlassen wollte, schlugen die Polizisten auf, um nach dem Rechten zu sehen. Eine Mitarbeiterin wies auf den Ladendieb, der sich noch versuchte in eine andere Verkaufsetage zu retten. Vergeblich - der 34-Jährige konnte gestellt werden. Das Diebesgut wurde den Mitarbeitern zurückgegeben; gegen den Mann wurde Anzeige wegen Ladendiebstahls erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell