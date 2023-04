Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: An Erde bereichert

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein Diebespärchen war am Dienstagvormittag in Kahla unterwegs. Wie eine Mitarbeiterin eines Sonderpostenmarktes in der Christian-Eckardt-Straße mitteilte, hatte sie einen Diebstahl beobachtet. Während eine unbekannte Frau mit einem Sack Blumenerde an der Kasse ansteht, schob ein Mann mehrere Säcke selbiger Erde durch den Zaun und verlud diese in der Folge in einen Pkw Audi. Eine weitere Mitarbeiterin sprach den Mann auf sein Handeln an. Dieser erwiderte, dass seine Frau bereits an der Kasse stehe und die Waren bezahlen wolle. Dieser Aussage wurde sodann Glauben geschenkt, was sich als Fehler entpuppte. Als die Frau nämlich am Fahrzeug war stieg diese ein und beide Unbekannten fuhren davon, mit mehreren Säcken Erde im Gepäck. Eine Bezahlung fand nicht statt. Die entsprechende Anzeige wurde aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell