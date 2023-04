Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zweimal gescheitert und besprüht

Jena (ots)

Wie ein Zeuge am Dienstagabend mitteilte, hatten Unbekannte versucht sich widerrechtlich Zutritt zu einem Autohandel in der Camburger Straße zu verschaffen. Sowohl die Blechverkleidung an der Gebäuderückseite als auch ein Fenster im Frontbereich weisen entsprechende Spuren auf. Ein eindringen gelang an beiden Stellen nicht, sodass der oder die Täter Sachschaden hinterließen. Bei der Anzeigenaufnahme wurde überdies ein Graffito festgestellt. Dieses befindet sich im Dachbereich und umfasst einen blau-schwarzen Schriftzug, welcher unleserlich auf mehrere Meter verteilt wurde. Ob das Graffito mit dem versuchten Einbruch im Zusammenhang steht, ist derzeit noch ungeklärt.

