Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Außer Kontrolle

Jena (ots)

Am frühen Dienstagnachmittag sah ein Zeuge, unterhalb des Fuchsturmes, eine Rauchsäule sowie Flammen in die Luft schlagen. Fast zeitgleich trafen die Beamten mit der ebenfalls alarmierten Feuerwehr am Schlendorfer Oberweg ein. Und hier bestätigte sich die Ausgangmeldung, ein Gartenhaus brannte lichterloh. Unverzüglich begannen die Kameraden den Löschangriff. Unterdessen wurde der 82-jährige Garteneigentümer befragt. Dieser gab an, dass er seinen Grünschnitt verbrennen wollte. Hier geriet das entfachte Feuer augenscheinlich außer Kontrolle und griff auf die Gartenhütte über. Ein Versuch, das Feuer selbst zu löschen, scheiterte. Beim Löschversuch verletzte sich der Mann leicht und musste medizinisch versorgt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf eine mittlere fünfstellige Summe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

