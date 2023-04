LPI-J: Überschlagen

Jena (ots) - Wie am Dienstag bekannt wurde, waren Unbekannte in Büroräumen in der Paul-Schneider-Straße zugegen. Zwischen dem 06. April und dem 11. April 2023 betraten der oder die Täter das frei zugängliche Treppenhaus und begaben sich zu den Büroräumen. Hier wurde sodann eine Tür gewaltsam geöffnet und fortfolgend das Büro betreten. Auch wurde versucht eine weitere Tür gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. Ob den Unbekannten Beute gelang, muss nunmehr ...

