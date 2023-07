LPI-J: Vom Friseur geflüchtet

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Am Montag konnten zwei männliche Personen ermittelt werden, welche bereits am Sonntag an einer Tankstelle in Hermsdorf einen mitgeführten Behälter betankten. Zur Bezahlung der gezapften Liter Diesel nutzten sie die Tankkarte ihres Arbeitgebers, welche durch diesen bereits vermisst wurde. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr