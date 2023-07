Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW kam es am Montagnachmittag in der Jenaer Straße in Eisenberg. Die 42-jährige Fahrzeugführerin eines PKW VW wollte, von der Straße Zeilbäume kommend, auf die Jenaer Straße auffahren und beachtete dabei die Vorfahrt des herannahenden PKW Audi nicht. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Personen wurden nicht verletzt.

