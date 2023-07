Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit gestohlenen Kennzeichen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Durch die Polizei konnte am Montagfrüh in Gösen ein abgemeldeter PKW Mercedes festgestellt werden, an welchem als gestohlen gemeldete Kennzeichen angebracht waren. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell