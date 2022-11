POL-DVS: Unfall mit leichtverletzter Person

Wald-Michelbach (ots) - Am Donnerstag (17.11.) kam es gegen 16:50 Uhr in Wald-Michelbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle entfernte. Der Verursacher hatte zuvor die Ludwigstraße in Richtung Ortsmitte befahren und war dabei auf die linke Fahrbahnseite geraten. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Bei dem ...

