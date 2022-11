Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallzeugen gesucht

Wald-Michelbach (ots)

Am Donnerstag (17.11.) kam es gegen 16:50 Uhr in Wald-Michelbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle entfernte. Der Verursacher hatte zuvor die Ludwigstraße in Richtung Ortsmitte befahren und war dabei auf die linke Fahrbahnseite geraten. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen dunklen Kleinwagen handeln, der auf der linken Seite beschädigt wurde. Hinweise zum Verursacher und dem Unfallhergang nimmt die Polizeistation in Wald-Michelbach unter der Tel.Nr. 06207-94050 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell