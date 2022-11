Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots)

Am Donnerstag, 17.11.2022, in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 18:30 Uhr, kam es in der Straße Am Pelz zu einem Verkehrsunfall. Ein blauer Mercedes touchierte beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am geparkten Pkw entstand Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

Berichterstatterin: Mohr, PHK'in (2. Polizeirevier)

