POL-DA: Groß-Rohrheim: Terrassentür aufgehebelt und Räume durchwühlt

Groß-Rohrheim (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch (16.11.), 16.00 Uhr und Donnerstag (17.11.), 12.00 Uhr, haben ungebetene Gäste die Räume eines Wohnhauses in der Friedrich-Ebert-Straße nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter eine Terrassentür auf und verschafften sich auf diesem Weg Zugang zu dem Anwesen. Ob und was gestohlen wurde, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen.

Die Heppenheimer Kripo ermittelt und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben. Unter der Rufnummer 06252/7060 sind die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 21/22 für Hinweise zu erreichen.

