Viernheim (ots) - Ein Einfamilienhaus in der Weinheimer Straße geriet in der Nacht zum Freitag (18.11.), in der Zeit zwischen 2.30 und 3.00 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich, während ein 28 Jahre alter Bewohner im Haus schlief, zunächst auf bislang nicht bekannte Art und Weise Zugang in die Räumlichkeiten. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen ließen die ungebetenen Besucher im Haus ...

