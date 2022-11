Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim:+++KORREKTURMELDUNG+++Kunde mit Schnaps-Pistole sorgt für Polizeieinsatz

Viernheim (ots)

Ein 31 Jahre alter Mann betrat am Donnerstagabend (17.11.), gegen 20.30 Uhr, eine Tankstelle in der Mannheimer Straße. Hierbei legte er, während er sich etwas aus dem dortigen Warensortiment aussuchte, eine silberfarbene Schusswaffe neben einem Kaffeeautomaten ab. Nachdem er bezahlt hatte, verstaute er die Waffe wieder in seiner Hosentasche und verließ die Tankstelle. Daraufhin wurde die Polizei wurde von Mitarbeitern der Tankstelle alarmiert.

Im Rahmen des hierdurch ausgelösten Polizeieinsatzes konnte der 31-Jährige anschließend in Tatortnähe festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass es sich bei der silberfarbenen Pistole nur um eine Art "Flachmann" handelte, in den man unter anderem alkoholische Getränke füllen kann. Im Lauf steckte vorne ein Korken. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann zeigte 1,8 Promille an. Der 31-Jährige wurde zwecks Ausnüchterung im Polizeigewahrsam untergebracht.

Zusatz:

In unserer Ursprungsmeldung wurde fälschlicherweise eine Tankstelle in der Bensheimer Wilhelmstraße als Geschehensort genannt. Wir bitten den Irrtum zu entschuldigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell