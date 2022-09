Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

FF Goch: 1. Platz für Gocher Jugendfeuerwehr

Goch (ots)

Toller Erfolg für den Feuerwehr-Nachwuchs aus Goch: Beim Orientierungslauf der Kreis Klever Jugendfeuerwehren in Straelen hat die Truppe den 1. Platz belegt. Julien Berns, Hannah Hoolmans, Luis Janßen, Ina Wensing, Maya Wensing, Luis Wünsch und Lina Schmitz haben mit ihren Betreuern Saskia Grootens und Thomas Kuypers die gestellten Aufgaben am besten bewältigt. Dazu gehörten unter anderem verschiedene Geschicklichkeitsaufgaben mit Feuerwehr-Materialien wie Schere & Spreizer und Arbeitsleinen. Die Gruppe aus Goch hat ihren Spitzenplatz mit diesem tollen Ergebnis verteidigt. Bereits beim letzten Jugendfeuerwehr-Orientierungslauf vor 3 Jahren in Weeze landeten die Gocher auf dem 1. Platz.

In diesem Jahr ist zudem eine gemischte Gruppe, bestehend aus weiteren Mitgliedern der Gocher Jugendfeuerwehr und der Jugendfeuerwehr Uedem an den Start gegangen. Ben Gruben, Marie Gruben, Jan Pauels, Leon Paul (Uedem) sowie Lucas Günther, Stephan Look und Madox Voit (Goch) mit ihren Betreuern Stefan Voss (Uedem) und Niklas Elbers (Goch) erreichten einen guten 5. Platz. Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch, übermittelt durch news aktuell