Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Rudolstadt (ots)

Am Freitag den 21.07.2023, gegen 14.40 Uhr, befuhr der 41-jährige Fahrer eines Pkw VW in Rudolstadt die Talstraße in Richtung Schloßkulm. Hier kam ihm ein PKW VW, Farbe weiß mit rotschwarzer Folierung und einem unbekannten Logo entgegen. In der Engstelle kam es zu einer Spiegelberührung. Zunächst stiegen beide Fahrzeugführer aus und hielten Rücksprache. Als der 41-Jährige sein Fahrzeug wenden wollte, entfernte sich der andere Unfallbeteiligte, ohne seinen erforderlichen Pflichten nachzukommen, von der Unfallstelle. Zeugen, welche Angaben zu Sache machen können, werden gebeten sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0189544 beim Inspektionsdienst Saalfeld, Tel.: 03671 560 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell