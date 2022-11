POL-PDTR: Lagerhalle eingestürzt

Hermeskeil (ots) - Am 17.11.2022 kam es gegen 18:20 Uhr in der Trierer Straße in Höhe des Rewe Marktes zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem die Straße querenden Fußgänger. Der Fußgänger teilte dem Fahrer mit, er wäre unverletzt und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Erst mehrere Minuten später nahm der Fußgänger seine Verletzungen wahr und bemerkte, dass sein Arm gebrochen war. Der ...

