LPI-SLF: Fahrt unter Einfluss berauschender Mittel

Katzhütte (ots) - Am Samstagnachmittag war ein 62-jähriger in Katzhütte mit einem Radlader in der Neuhäuser Straße unterwegs. Am rechten Straßenrand parkte das Auto eines Postzustellers, welches der Radladerfahrer übersah. Er beschädigte die Heckscheibe des VW Busses. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab 0,55 Promille, aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme ...

