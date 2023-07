Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahren unter Einfluss von Alkohol

Pößneck (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 04.30 Uhr, wurde ein 18-jähriger Fahrradfahrer in Pößneck in der Saalfelder Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da der junge Mann dem Anschein nach unter Alkoholeinfluss stand, wurde mit ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme in einem Krankenhaus. Der 18-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell