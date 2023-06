Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Feiern? Aber sicher!

Oldenburg (ots)

Großveranstaltungen, wie beispielsweise Festivals, Konzerte oder Sportveranstaltungen, ziehen viele Menschen, darunter auch Kriminelle, an. Zudem kann es bei so großen Menschenansammlungen zu handfesten Konflikten kommen. Das Thema Sicherheit spielt deshalb eine zentrale Rolle.

Bei großen Veranstaltungen mit vielen Besuchern herrscht oft ein reges Gedränge. Das machen sich insbesondere Taschendiebe gerne zu Nutze. Auch kann es auf Grund übermäßigen Alkohol- und Drogenkonsums zu Auseinandersetzungen und Streitereien kommen.

Die Polizei in Niedersachsen tut ihr Bestes, damit diese Events friedlich und reibungslos verlaufen. Sie sorgt für das gute Gefühl von Sicherheit, auf das Sie und alle anderen Besuchenden Anspruch haben. Damit aber einer ausgelassenen Feier nichts im Wege steht, sollte jeder auf seine Sicherheit achten und ein paar Tipps beherzigen. Das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen fasst diese zusammen und gibt Informationen wie man sich am besten schützen kann:

Allgemeine Tipps:

- Achten Sie aufeinander. Gehen Sie am besten in der Gruppe und versuchen Sie einander während der Veranstaltung im Blick zu behalten. - Achten Sie auf Ihr und die Getränke Ihrer Begleitpersonen. Lassen Sie diese nicht unbeaufsichtigt stehen. - Wehren Sie sich gegen Belästigungen und unerwünschten Körperkontakt - auch bei Ihnen bekannten Personen. Machen Sie deutliche, dass Sie dieses Verhalten nicht tolerieren. - Bitten Sie andere aktiv und direkt um Mithilfe (Freunde, Außenstehende oder Mitarbeiter des Veranstaltungsortes). Helfen Sie anderen in ernsten Situationen.

Vorsicht bei Gewalt:

- Gehen Sie gewaltträchtigen Situationen und erkennbaren Konflikten aus dem Weg. - Distanzieren Sie sich deutlich von gewaltbereiten Personen. - Lassen Sie sich nicht durch Reden, Gesten oder Benehmen provozieren. - Gehen Sie möglichst nicht allein gegen Gewalttäter vor. - Kümmern Sie sich um Opfer und informieren Sie über Notruf 110 die Polizei. - Prägen Sie sich Tätermerkmale ein und stellen Sie sich als Zeuge zur Verfügung.

Achtung Taschendiebstahl:

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Zahlungskarten mit wie nötig. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Tragen Sie Ihr Geld, EC- und Kreditkarten immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Tragen Sie ihre Tasche immer mit der Verschlussseite zum Körper. - Achten Sie vor allem im Gedränge besonders auf Ihre Wertsachen und Ihre Tasche.

Kein Einlass mit falschem Ticket:

- Seien Sie vorsichtig beim Kauf von Eintrittskarten über Dritte. - Prüfen Sie die Echtheit des Tickets vor dem Kauf und fragen Sie im Zweifel bei einer offiziellen Vorverkaufsstelle nach.

