Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Dunkelfeldstudie des LKA Niedersachsen läuft auch in der Polizeidirektion Oldenburg/Teilnahme noch bis Mitte Juli möglich

Oldenburg (ots)

Rund 40.000 Menschen in Niedersachsen haben Mitte Mai Post vom Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen erhalten. Sie wurden als Teilnehmende der fünften Dunkelfeldstudie auserwählt - darunter auch viele Bürgerinnen und Bürger, die im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Oldenburg leben. In dem Brief enthalten: Ein Fragebogen zum Sicherheitsgefühl jeder und jedes Einzelnen. Inzwischen sind etliche Antwortbögen mit den persönlichen Einschätzungen beim LKA eingetroffen und werden in die nunmehr fünfte "Befragung zu Sicherheit und Kriminalität" einfließen. Noch bis zum 14. Juli haben alle Angeschriebenen, die ihre Meinung zum Thema Sicherheit einbringen wollen, die Möglichkeit, ihre Antworten anonym mitzuteilen.

Johann Kühme, Präsident der Polizeidirektion Oldenburg, äußert sich hierzu wie folgt: "Es gibt viele Gründe, warum eine Straftat nicht bei der Polizei zur Anzeige gebracht wird. Die Dunkelfeldstudie des Landeskriminalamts ist deshalb auch für die Polizeidirektion Oldenburg von großer Bedeutung, weil sie dazu beiträgt, ein möglichst umfassendes Bild vom Sicherheitsgefühl der Menschen in unserer Region zu ermitteln. Die Ergebnisse der Studie helfen der Polizei, in ihrer Arbeit noch besser zu werden - wir können hieraus wertvolle Erkenntnisse zu Kriminalitätsschwerpunkten und bestimmten Entwicklungen ziehen und unsere Ermittlungs- und Präventionsarbeit auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger vor Ort anpassen. Vor diesem Hintergrund wünsche ich mir, dass möglichst viele Menschen aus dem Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Oldenburg an der Studie teilnehmen."

Die Kommunen Oldenburg, Delmenhorst, Wilhelmshaven, Cuxhaven, Vechta, Geestland, Nordenham, Norden, Westerstede, Rastede, Schwanewede, Großenkneten, Barßel, Twistringen, Harpstedt, Friedeburg, Holtriem, Bockhorn, Sande gehören zu den landesweit 90, in denen Menschen ab 16 Jahren durch das LKA Niedersachsen angeschrieben und gebeten wurden, teilzunehmen.

Rückfragen zu der Dunkelfeldstudie beantwortet das LKA Niedersachen unter der Rufnummer 0511 9873-1298. Weitere Informationen sind zudem auf der Homepage des LKA Niedersachen unter dem folgenden Link zu finden: https://www.lka.polizei-nds.de/forschung/dunkelfeldstudie/dunkelfeldstudie-vierte-befragung-von-40000-menschen-steht-unmittelbar-bevor-115379.html

Original-Content von: Polizeidirektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell