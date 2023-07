FW-Schermbeck: Einsatzstichwort Vegetationsbrand

Schermbeck (ots) - Nach Rücksprache mit der Kreisleitstelle Wesel erkundete heute Vormittag der Leiter der Feuerwehr, welcher sich gerade in der Nähe der gemeldeten Einsatzstelle befand, die Malberger Straße. Hier sollte sich nach ersten Informationen einen Ölspur befinden. In beiden Fahrtrichtungen konnte jedoch keine Feststellung gemacht werden. Eine Alarmierung weiterer Kräfte der Feuerwehr Schermbeck war nicht erforderlich. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Schermbeck ...

