Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Spechtsbrunn (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 19.45 Uhr, befuhr die 61-jährige Fahrerin eines Pkw die Gräfenthaler Straße in Spechtsbrunn. Sie hielt mit ihrem Fahrzeug auf Höhe der Piesauer Straße am Fahrbahnrand an. Die hinter ihr fahrende 73-jährige Frau versuchte mit ihrem Pkw noch nach links auszuweichen, fuhr aber trotzdem auf das Fahrzeug auf und kippte in der Folge mit ihrem Auto auf die Seite. Die 73-jährige Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 25.000-Euro. Beide Fahrzeuge mussten durch den Abschleppdienst geborgen werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache wurden aufgenommen.

