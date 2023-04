Feuerwehr Bremen

FW-HB: Zimmerbrand: Seniorin erleidet schwerste Brandverletzungen

Bremen-Burg-Grambke (ots)

Am Mittwochvormittag, 26.04.2023, kam es in einer Seniorenwohnanlage zu einem Zimmerbrand. Dabei zog sich eine Bewohnerin schwerste Brandverletzungen zu. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik transportiert werden. Eine zweite Person musste ebenfalls mit Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 9:15 Uhr rückten Einheiten der Feuer- und Rettungswache 5, ein Einsatzleitdienst und Rettungsdienstkräfte zu dem gemeldeten Einsatzort in Burg-Grambke aus. Das Feuer in einem Zimmer der Wohnanlage war schnell gelöscht. So konnten sich die Einsatzkräfte auf die Patientenversorgung konzentrieren.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell