Feuerwehr Bremen

FW-HB: Reihenhaus und Parzelle ausgebrannt

Bremen-Gröpelingen (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 19.04.2023, hat ein Feuer ein kleines Reihenhaus in der Reihersiedlung im Ortsteil Oslebshausen komplett zerstört. Außerdem fiel in dieser Nacht eine Parzelle im Ortsteil In den Wischen einem Brand zum Opfer.

Gegen 0:40 Uhr rückten die ersten Kräfte zu der Einsatzstelle in der Reihersiedlung aus. Dort stand bereits ein eingeschossiges Reihenhaus in Vollbrand, die Flammen schlugen auf ein benachbartes Gebäude über. Mehrere Trupps unter Atemschutz bekämpften das Feuer und verhinderten eine weitere Ausbreitung. Mithilfe einer Löschlanze konnten die Einsatzkräfte über eine Drehleiter sehr gezielte Löschmaßnahmen im Dachbereich ausführen.

Im Einsatz waren hier Einheiten der Feuer- und Rettungswache 5, der Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Grambkermoor und -Burgdamm sowie das Tanklöschfahrzeug der Wache 6, ein Einsatzleitdienst, der Gerätewagen Atemschutz und der Gerätewagen Hygiene.

Zu dem Parzellenbrand rückten gegen 2:40 Uhr eine Einheit der Feuer- und Rettungswache 7 sowie das Tanklöschfahrzeug der Wache 2. Die Parzelle brannte komplett aus, die Feuerwehrkräfte verhinderten eine Brandausbreitung.

