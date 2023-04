FW-HB: Vereinsheim abgebrannt

Bremen-Gröpelingen (ots) - In der Nacht zum Mittwoch, 19.04.2023, hat ein Feuer ein kleines Reihenhaus in der Reihersiedlung im Ortsteil Oslebshausen komplett zerstört. Außerdem fiel in dieser Nacht eine Parzelle im Ortsteil In den Wischen einem Brand zum Opfer. Gegen 0:40 Uhr rückten die ersten Kräfte zu der Einsatzstelle in der Reihersiedlung aus. Dort stand bereits ein eingeschossiges Reihenhaus in Vollbrand, die ...

