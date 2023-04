FW-HB: Balkonbrand in einem Wohnblock

Bremen-Findorff (ots) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Seeberger Straße wurde eine Wohnung in der Nacht zum 01. April 2023 vollständig zerstört. Um 04:14 Uhr ging in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle der Feuerwehr Bremen der erste Notruf ein. Meldender war der Bewohner einer Dachgeschosswohnung des betroffenen dreigeschossigen Wohngebäudes, der aufgrund der Verqualmung im Treppenraum das Gebäude ...

mehr