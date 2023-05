Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Täter brechen in Rohbau ein und entwenden Kupfer

Bergisch Gladbach (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Samstag (06.05.) circa 17:00 Uhr bis Montag (08.05.) circa 07:00 Uhr in einen Rohbau an der Johann-Wilhelm-Lindlar-Straße ein und entwendeten Kupfer im Wert eines unteren fünfstelligen Bereiches.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude, indem sie mehrere Türen aufbrachen. Im Inneren stahlen sie das Kupfer aus bereits verlegten Kupferkabeln sowie Kupferschienen aus mehreren Verteilerkästen.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falles des Diebstahls auf und führte eine Spurensicherung am Tatort durch. Zeugen, die etwas Verdächtiges im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 3 in Bergisch Gladbach zu melden. (th)

