POL-RBK: Rösrath - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bergisch Gladbach (ots) - Am gestrigen Mittwoch (03.05.) kam es in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr zu zwei Einbrüchen in den Stadtteilen Paffrath und Heidkamp. In beiden Fällen wurden die Täter durch die Bewohnerinnen überrascht und flüchteten vorzeitig. In Paffrath verschaffte sich ein männlicher Täter durch ein gekipptes Fenster Zugang zu einer ...

