POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrüche in insgesamt drei Firmen im Stadtteil Heidkamp

Bergisch Gladbach (ots) - Am gestrigen Donnerstag (04.04.) brachen zwei unbekannte Täter zwischen 02:04 Uhr und 03:50 Uhr in ein Kaufhaus für Gebrauchtwaren in der Straße Am Kuhlerbusch im Stadtteil Gronau ein. Sämtliche Lager- und Büroräume sowie der Verkaufsraum wurden durch die Täter teilweise durch gewaltsames Aufhebeln der Zwischentüren aufgebrochen und ...

mehr