Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Männer geraten aneinander - Zeugen gesucht

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung unter mehreren Männern am Montagabend gegen 19 Uhr in der Ailinger Straße auf Höhe des Schul-Sportplatzes sucht die Polizei Zeugen. Eine Passantin war auf die Rangelei aufmerksam geworden und hatte die Polizei verständigt. Die Beamten trafen die vier Männer im Alter zwischen 17 und 45 Jahren an. Ein 40-jähriger Beteiligter hatte eine blutende Nase und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Männer machten unterschiedliche Angaben zum Hergang und bezichtigten sich gegenseitig. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt und bittet Personen, die Zeugen der Auseinandersetzung wurden, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Über zwei Promille zeigte die Atemalkoholmessung bei einem 49-jährigen Autofahrer an, den Polizisten des Polizeireviers Friedrichshafen am Dienstagmittag auf der Bundesstraße 31 kontrolliert haben. Ein Verkehrsteilnehmer war auf die unsichere Fahrweise des Mannes aufmerksam geworden, beobachtete wie dieser offenbar mehrfach in den Grünstreifen fuhr und wählte den Notruf. Auch gegenüber den Beamten machte er einen vollkommen fahruntauglichen Eindruck. Er musste seinen Führerschein und in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Friedrichshafen

Autofahrerin übersieht Sperrpfosten

Unachtsamkeit dürfte die Ursache für einen Unfall in der Hofener Straße gewesen sein, bei dem am Dienstagmittag kurz nach 12 Uhr Sachschaden entstand. Eine 63-jährige Autofahrerin hatte bei ihrer Fahrt einen mittig auf der Fahrbahn stehenden Sperrpfosten übersehen und kollidierte wuchtig mit diesem. Der Sachschaden an ihrem Toyota wird auf rund 5.000 Euro beziffert, der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Am Pfosten wird der Schaden auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Frau kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt.

Kressbronn

Nach Unfall davongefahren

Weil sie nach einem Verkehrsunfall einfach das Weite gesucht hat, ermittelt der Polizeiposten Langenargen gegen eine 81-jährige Autofahrerin. Am Montagvormittag hatte sie den bisherigen Erkenntnissen zufolge in der Langenargener Straße beim Rangieren einen geparkten Pkw touchiert und dabei mehrere tausend Euro Sachschaden angerichtet. Ein Zeuge wurde aufmerksam und alarmierte die Polizei, die die verantwortliche Verursacherin rasch ausfindig machen konnte.

Langenargen

Polizei stoppt Motorroller-Fahrer

Der Polizeiposten Langenargen hat am Dienstagmorgen einen Jugendlichen gestoppt, der unerlaubt mit einem Motorroller unterwegs war. Die Beamten stellten in der Kontrolle fest, dass der junge Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist und darüber hinaus mutmaßlich auch unter Drogeneinfluss stand. Er musste die Polizisten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben. Ihn erwarten nun entsprechende Anzeigen, weiterfahren durfte er nicht.

Frickingen

Pkw kollidiert mit entgegenkommendem Gespann

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Dienstag kurz nach 13 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der K 7769 zwischen Bruckfelden und Großschönach. Eine 74-jährige Opel-Fahrerin kam auf der schmalen Fahrbahn offenbar über die Fahrbahnmitte hinaus und kollidierte mit dem Anhänger eines entgegenkommenden Pkw-Gespanns. Während am Hänger des 42-jährigen Skoda-Lenkers lediglich etwa 1.000 Euro Sachschaden entstand, beläuft sich dieser am Opel auf rund 15.000 Euro. Der Pkw der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell